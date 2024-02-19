У Києві захворюваність на грип та ГРВІ пішла на спад серед дорослих та дітей

Захворюваність серед школярів знизилась на 17,1%.

Джерело фото: Gregory Pappas / Unsplash

У Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 22,2% за рахунок дитячого і дорослого населення.

Як повідомили у КМДА, випадків захворювання в дітей виявлено 9 093 проти 11 213 за минулий тиждень (зниження на 18,9%). Захворюваність серед дорослих змінилась із 9 878 на 7 309 (зниження на 26%).

Діти становлять 55,4% від загальної кількості, на попередньому тижні – 53,2%. Захворюваність серед школярів знизилась на 17,1%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 5 764 випадки.

Загалом у столиці за 7-й тиждень 2024 року зареєстровано 16 402 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 30,4%. Наразі цей показник становить 555,6.

Порівняно з попереднім тижнем знизилась і кількість госпіталізованих – до медзакладів за останній тиждень госпіталізували 463 особи, зокрема 315 дітей.

Також на COVID-19 захворіла 181 особа, зокрема 34 дитини до 17 років. Госпіталізували 50 осіб, із яких 11 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 7 дорослих пацієнтів.

Минулого тижня зареєстровано 3 летальні випадки серед дорослих: два – від ускладнень COVID-19 і один – від грипу A.

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