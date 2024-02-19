Боррель запропонував перейменувати режим санкцій ЄС на честь Навального

Євросоюз готується віддати належне Навальному на зустрічі міністрів закордонних справ.

Джерело фото: rbc.ua

Перед запланованою зустріччю міністрів закордонних справ Європейського Союзу, високий представник Жозеп Боррель висловив своє ставлення до смерті російського опозиціонера Олексія Навального у тюрмі. Про це повідомляє Суспільне.

Боррель відзначив активні демонстрації, які відбулися у вихідні в різних містах росії, не зважаючи на репресії, та висловив підтримку російській опозиції. «Ми повинні надіслати сигнал підтримки російській опозиції», - зазначив він.

Також він виступив з пропозицією перейменувати європейський режим санкцій за порушення прав людини на честь Олексія Навального. «Щоб віддати належне Навальному і вшанувати його пам'ять, ми пропонуємо міністрам перейменувати наш режим санкцій за порушення прав людини його ім'ям і назвати його "режимом санкцій за порушення прав людини Навального", щоб його ім'я назавжди залишилося вписаним у роботу Європейського Союзу і захист прав людини», – сказав Боррель.

Глава європейської дипломатії додав, що на зустрічі міністрів закордонних справ візьме участь вдова Олексія Навального Юлія, яка висловить політичне послання щодо підтримки політичної опозиції в росії проти путінського режиму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.