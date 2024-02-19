БЭБ разработает законопроект об ответственности за незаконные действия со средствами ЕС, а Минюст – о привлечении прокуроров за нарушение правил подследственности

Бюро экономической безопасности дали время до марта, чтобы разработать законопроект об изменениях в УК об ответственности за незаконные действия со средствами или активами бюджетов ЕС, а Минюсту – до апреля для разработки законопроекта об ответственности прокуроров за нарушение правил подследственности.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) должно до марта разработать и представить Кабмину законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно ответственности за незаконные действия со средствами или активами бюджетов ЕС. Речь идет о создании в соответствии с требованиями ЕС системы защиты финансовых интересов при реализации программ или проектов, полностью или частично финансируемых за счет средств, источником поступления которых является бюджет ЕС или бюджеты других государств-партнеров. Это предусмотрено Планом приоритетных действий Кабмина, утвержденным распоряжением от 16 февраля.

Также Минфин должен до сентября разработать законопроект с изменениями в Налоговый кодекс об имплементации правил противодействия практикам уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйствования, оказывающими непосредственное влияние на функционирование рынка ЕС и Украины.

План также поручает Минюсту до апреля этого года разработать и представить Кабмину законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и УПК по «повышению эффективного выполнения антикоррупционными органами возложенных на них функций, направленных на выполнение задач уголовного производства».

А именно речь идет о:

повышении эффективности и результативности в уголовных производствах в отношении коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушений путем усовершенствования порядка регулирования заключения соглашений о признании виновности;

обеспечении соблюдения на практике правил подследственности с привлечением к ответственности прокуроров, допустивших их нарушение.

Кроме того, НАБУ до сентября должно разработать и представить законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Он должен касаться особенностей деятельности оперативных подразделений Национального антикоррупционного бюро; обеспечения функционирования механизма своевременного выявления необоснованных активов; утверждения Дисциплинарного устава НАБУ; обеспечения НАБУ необходимыми материальными средствами и отдельными видами военного имущества для осуществления служебной деятельности и выполнения возложенных его задач; нормирование социальных гарантий, а также коллизий или пробелов при определении условий оплаты труда работников НАБУ и т.д.

План приоритетных действий также предусматривает разработку проекта Кодекса об административных проступках для приведения в соответствие со стандартами Совета Европы, изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Закона «О дорожном движении» о введении положений о фиксации превышения установленных ограничений скорости движения транспортными средствами путем измерения их средней скорости движения, а также установление ответственности за управление транспортными средствами с установленными шинами, не отвечающими требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации, разработку изменений в Гражданский кодекс по усовершенствованию института помощника дееспособного лица, которое по состоянию здоровья не может самостоятельно реализовывать свои права и исполнять обязанности, а также до декабря – проекта Трудового кодекса Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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