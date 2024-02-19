В Швейцарии разбился самолет: парашютисты спаслись, пилот погиб

Одиннадцать парашютистов спаслись, однако пилот погиб в авиакатастрофе.

Источник фото: spiegel.de

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Самолет с парашютистами разбился в Швейцарии вблизи аэродрома Гренхен, сообщает немецкое издание Spiegel.

По данным полиции кантона Золотурн, пилот погиб в результате аварии, однако остальным одиннадцати пассажирам удалось благополучно приземлиться на землю благодаря парашютам.

Самолет, потерпевший катастрофу, принадлежал парашютному клубу Skydive Grenchen. На месте происшествия работали несколько патрулей кантональной полиции Золотурн, пожарной службы Гренхена, следственного центра федеральной службы безопасности (Sust) и Федеральной криминальной полиции.

Причины аварии пока неизвестны. Гренхен - небольшой городок, где расположен важный региональный аэропорт. Ежегодно аэропорт обслуживает около 60 000 рейсов. Самолет упал на соседнее поле.

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