На Львовщине ребенок нашел боеприпас во время прогулки по парку

К счастью, все закончилось хорошо – специалисты уничтожили опасную находку.

На Львовщине, во время прогулки по парку, мальчик нашел боеприпас времен II Мировой войны, который принес домой. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

«Это событие было бы типичным, если бы не одно обстоятельство, этот устаревший боеприпас во время прогулки нашел в лесу мальчик и решил не показать взрослым место его нахождения, а самостоятельно принести опасную находку и отдать взрослым боеприпас», - пишут в ГСЧС.

Специалисты уничтожили опасную находку.

В случае обнаружения боеприпасов или предметов, по внешним признакам, похожим на боеприпасы, гражданам необходимо:

ни в коем случае не трогать их.

отойти на безопасное расстояние.

сообщить о находке по телефонам телефонов 101, 102 или 112.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.