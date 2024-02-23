Конкурент разведки: Китай привлек компанию I-Soon для шпионажа

Китайская компания I-Soon предоставляет услуги для кибератак и шпионажа.

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Частная компания из Китая предоставила услуги для осуществления кибератак на иностранные правительства и организации, а также для шпионажа за собственными гражданами. Об этом сообщает Financial Times.

В расплесканном кэше документов, которые были обнародованы в сети, обнаружены скриншоты, таблицы цен и внутренние сообщения, которые в значительной степени раскрывают внутреннюю деятельность Shanghai Anxun Information Technology, также известной как I-Soon. Эта компания предоставляет услуги органам государственной безопасности Китая.

Документы свидетельствуют о том, что сотрудники компании получали разнообразные данные, включая медицинские записи, сведения о звонках и другие конфиденциальные материалы, из разных стран, таких как Тайвань, Малайзия, Таиланд и Монголия.

"У нас есть все основания полагать, что это подлинные данные подрядчика, который поддерживает глобальные и внутренние операции по кибершпионажу из Китая", - заявил главный аналитик Mandiant Intelligence, входящей в состав Google Cloud Джон Хультквист.

Хультквист считает, что утечка могла произойти в результате действий конкурирующей разведки, недовольного инсайдера или даже другого китайского подрядчика по кибербезопасности.

"Мы редко получаем такой свободный доступ к внутренней работе любой разведки", - отметил он.

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