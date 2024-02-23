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  1. У світі

Конкурент розвідки: Китай залучив компанію I-Soon для шпигунства

21:16, 23 лютого 2024
Китайська компанія I-Soon надає послуги для кібератак та шпигунства.
Конкурент розвідки: Китай залучив компанію I-Soon для шпигунства
Джерело фото: Focus.ua
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Приватна компанія з Китаю надала послуги для здійснення кібератак на іноземні уряди та організації, а також для шпигунства за власними громадянами. Про це повідомляє Financial Times.

У розплесканому кеші документів, які були оприлюднені в мережі, виявлені скріншоти, таблиці цін та внутрішні повідомлення, які в значній мірі розкривають внутрішню діяльність Shanghai Anxun Information Technology, також відомої як I-Soon. Ця компанія надає послуги органам державної безпеки Китаю.

Документи свідчать про те, що співробітники компанії отримували різноманітні дані, включаючи медичні записи, відомості про дзвінки та інші конфіденційні матеріали, з різних країн, таких як Тайвань, Малайзія, Таїланд і Монголія.

«У нас є всі підстави вважати, що це справжні дані підрядника, який підтримує глобальні та внутрішні операції з кібершпигунства з Китаю», - заявив головний аналітик Mandiant Intelligence, що входить до складу Google Cloud Джон Хультквіст.

Хультквіст вважає, що витік міг статися внаслідок дій конкуруючої розвідки, незадоволеного інсайдера або навіть іншого китайського підрядника з кібербезпеки.

«Ми рідко отримуємо такий вільний доступ до внутрішньої роботи будь-якої розвідки», - зазначив він.

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