Вірменія призупиняє членство в ОДКБ, – Пашинян

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що так званий договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували, особливо у 2021-2022 роках.

Вірменія призупинила свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян телеканалу France 24.

Він розкритикував позицію російської влади та заявив, що «москва домінує в ОДКБ».

За словами Пашиняна, проти нього «не слабшає» російська пропаганда, а кілька місяців тому рф «відкрито закликала вірменське населення повалити владу».

Також прем'єр-міністр Вірменії заявив, що договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували, особливо у 2021-2022 роках – зокрема, коли Пашиняну запропонували підписати спільну декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ через брак політичної оцінки «агресії Азербайджану» проти суверенітету Вірменії.

Одночасно він стверджує, що питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному.

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