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Верховний Суд звернув увагу на підстави набуття права на пільгову пенсію після реформи у сфері соціального забезпечення

Спір у цій справі стосувався права на призначення пільгової пенсії та достатності пільгового стажу для такого призначення.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

Відомості про водіїв-порушників ПДР будуть автоматично встановлювати з Демографічного реєстру та реєстру Податкової служби

Народні депутати зі «Слуги народу» пропонують в автоматичному режимі встановлювати порушників ПДР шляхом надання даних з бази даних внутрішньо переміщених осіб, Демографічного реєстру та Реєстру фізичних осіб – платників податків.

Особа не може ухилятися від сплати земельного податку, з огляду на невиконання обов’язку оформити права на земельну ділянку: Верховний Суд

Спірні правовідносини у цій справі виникли стосовно правомірності дій відповідача щодо формування та видачі даних про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на яких розміщений придбаний позивачем об’єкт нерухомого майна, на підставі яких орган Державної податкової служби нараховував земельний податок.

До ЦПК та КАСУ внесуть зміни щодо того, які справи слід вважати малозначними

Малозначними справами у ЦПК визнають справи, де ціна позову менше 45 420 грн, для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн.

  1. У світі

Вірменія призупиняє членство в ОДКБ, – Пашинян

09:14, 23 лютого 2024
Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що так званий договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували, особливо у 2021-2022 роках.
Вірменія призупиняє членство в ОДКБ, – Пашинян
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Вірменія призупинила свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян телеканалу France 24.

Він розкритикував позицію російської влади та заявив, що «москва домінує в ОДКБ».

За словами Пашиняна, проти нього «не слабшає» російська пропаганда, а кілька місяців тому рф «відкрито закликала вірменське населення повалити владу».

Також прем'єр-міністр Вірменії заявив, що договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували, особливо у 2021-2022 роках – зокрема, коли Пашиняну запропонували підписати спільну декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ через брак політичної оцінки «агресії Азербайджану» проти суверенітету Вірменії.

Одночасно він стверджує, що питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному.

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