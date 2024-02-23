Байден зустрівся з родичами Навального та пообіцяв нові санкції проти путіна

Президент США з дружиною Навального Юлією — та його дочкою Дашею аби висловити співчуття.

Джерело фото: Facebook / President Joe Biden

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся з Юлією та Дашею Навальними, родичами російського опозиційного лідера Олексія Навального, щоб висловити співчуття з приводу його смерті. Про це Байден повідомив у своєму Facebook, інформує CNN.

«Зустрівся з Юлією та Дашею Навальними, близькими Олексія, щоб висловити співчуття з приводу їхньої важкої втрати. Спадщина мужності Олексія житиме в Юлії та Даші, а також безлічі людей по всій росії, які борються за демократію та права людини», - написав президент США.

Байден також заявив, що із зустрічі стало зрозуміло, що дружина Навального «продовжить боротьбу». «Я мав честь зустрітися з його дружиною та донькою і сказати, що очевидно, що він був людиною неймовірної мужності», - додав він.

Президент також заявив про намір оголосити нові санкції проти російського диктатора володимира путіна, якого вважають відповідальним за смерть Олексія Навального. «Завтра ми оголосимо про санкції проти путіна, відповідального за його смерть», - підкреслив Байден.

«Ми не здаємося», — додав він.

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