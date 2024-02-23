Байден встретился с родственниками Навального и пообещал новые санкции против путина

Президент США с женой Навального Юлией - и его дочерью Дашей, чтобы выразить соболезнования.

Источник фото: Facebook / President Joe Biden

Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился с Юлией и Дашей Навальными, родственниками российского оппозиционного лидера Алексея Навального, чтобы выразить соболезнования по поводу его смерти. Об этом Байден сообщил в своем Facebook, информирует CNN.

"Встретился с Юлией и Дашей Навальными, близкими Алексея, чтобы выразить соболезнования по поводу их тяжелой утраты. Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, а также множестве людей по всей россии, которые борются за демократию и права человека", - написал президент США.

Байден также заявил, что из встречи стало понятно, что жена Навального "продолжит борьбу". "Я имел честь встретиться с его женой и дочерью и сказать, что очевидно, что он был человеком невероятного мужества", - добавил он.

Президент также заявил о намерении объявить новые санкции против российского диктатора владимира путина, которого считают ответственным за смерть Алексея Навального. "Завтра мы объявим о санкциях против путина, ответственного за его смерть", - подчеркнул Байден.

"Мы не сдаемся", - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.