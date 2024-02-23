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Верховный Суд обратил внимание на основания получения права на льготную пенсию после реформы в сфере социального обеспечения

Спор по этому делу касался права на назначение льготной пенсии и достаточности льготного стажа для такого назначения.

Следователи и прокуроры больше не смогут ограничивать своими постановлениями доступ к судебным решениям

Высший совет правосудия проиграл спор в Верховном Суде и внес изменения в Порядок ведения государственного реестра судебных решений.

Сведения о водителях-нарушителях ПДД будут автоматически устанавливаться из Демографического реестра и реестра Налоговой службы

Народные депутаты из «Слуги народа» предлагают в автоматическом режиме устанавливать нарушителей ПДД путем предоставления данных из базы данных внутренне перемещенных лиц, Демографического реестра и Реестра физических лиц – налогоплательщиков.

Лицо не может уклоняться от уплаты земельного налога, учитывая неисполнение обязанности оформить права на земельный участок: Верховный Суд

Спорное правоотношение по этому делу возникло в отношении правомерности действий ответчика по формированию и выдаче данных о нормативной денежной оценке земельных участков, на которых размещен приобретенный истцом объект недвижимого имущества, на основании которых орган Государственной налоговой службы начислял земельный налог.

В ГПК и КАСУ внесут изменения относительно того, какие дела следует считать малозначительными

Незначительными делами в ГПК признают дела, где цена иска меньше 45 420 грн, для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн.

  1. В Украине

23 февраля: какой сегодня праздник и главные события

09:08, 23 февраля 2024
23 февраля отмечают Всемирный день взаимопонимания и мира.
23 февраля: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: objectiv.tv
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В пятницу, 23 февраля, мир отмечает несколько важных событий. Это Всемирный день взаимопонимания и мира, Международный день противодействия буллингу и День дизельного двигателя. Управление Всемирного дня взаимопонимания и мира отмечается как время для содействия гармонии и мирного сосуществования между различными культурами и народами.

Также сегодня Православная церковь чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, а в календаре именин празднуют Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 февраля:

303 год - римский император Диоклетиан приказывает уничтожить христианскую церковь в Никомидии, что дает начало восьми годам Диоклетианского преследования;

532 год - византийский император Юстиниан I приказывает построить новую православную базилику в Константинополе - Собор Святой Софии;

1205 год - немецко-земгальское войско разбивает литовцев в битве при Роденпойсе;

1455 год - традиционная дата издания Библии Гутенберга, первой западной книги, напечатанной подвижным типом;

1554 год - войска мапуче под командованием Лаутаро одерживают победу над испанцами в битве при Марихуэну в Чили;

1778 год - Американская революция: барон фон Штойбен прибывает в Велли-Фордж, штат Пенсильвания, чтобы помочь тренировать Континентальную армию;

1821 год - Александр Ипсиланти начинает греческую войну за независимость в г. Яссы, Валахия;

1854 год - южноафриканская бурская Оранжевая Республика становится независимой от Великобритании;

1863 год - британские путешественники объявляют об открытии ими источников реки Нил;

1874 год - британский майор Уолтер Вингфилд получает патент на новую игру на свежем воздухе, которая сейчас всем известна как теннис;

1886 год - американец Чарльз Холл электролитическим методом получает алюминий;

1893 год - немецкий инженер Рудольф Дизель патентует созданный им двигатель;

1927 год - президент США Калвин Кулидж подписывает законопроект Конгресса о создании Федеральной комиссии по вопросам радио;

1927 год - немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг пишет письмо коллеге-физику Вольфгангу Паули, в котором впервые описывает свой принцип неопределенности;

1934 год - Леопольд III становится королем Бельгии;

1941 год - плутоний впервые изготавливает и выделяет доктор Гленн Теодор Сиборг;

1945 год - над Иодзимой поднимают американский флаг

2014 год - тогдашний президент Украины Виктор Янукович бежит в россию.

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