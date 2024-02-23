23 февраля: какой сегодня праздник и главные события

23 февраля отмечают Всемирный день взаимопонимания и мира.

Источник фото: objectiv.tv

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В пятницу, 23 февраля, мир отмечает несколько важных событий. Это Всемирный день взаимопонимания и мира, Международный день противодействия буллингу и День дизельного двигателя. Управление Всемирного дня взаимопонимания и мира отмечается как время для содействия гармонии и мирного сосуществования между различными культурами и народами.

Также сегодня Православная церковь чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, а в календаре именин празднуют Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 февраля:

303 год - римский император Диоклетиан приказывает уничтожить христианскую церковь в Никомидии, что дает начало восьми годам Диоклетианского преследования;

532 год - византийский император Юстиниан I приказывает построить новую православную базилику в Константинополе - Собор Святой Софии;

1205 год - немецко-земгальское войско разбивает литовцев в битве при Роденпойсе;

1455 год - традиционная дата издания Библии Гутенберга, первой западной книги, напечатанной подвижным типом;

1554 год - войска мапуче под командованием Лаутаро одерживают победу над испанцами в битве при Марихуэну в Чили;

1778 год - Американская революция: барон фон Штойбен прибывает в Велли-Фордж, штат Пенсильвания, чтобы помочь тренировать Континентальную армию;

1821 год - Александр Ипсиланти начинает греческую войну за независимость в г. Яссы, Валахия;

1854 год - южноафриканская бурская Оранжевая Республика становится независимой от Великобритании;

1863 год - британские путешественники объявляют об открытии ими источников реки Нил;

1874 год - британский майор Уолтер Вингфилд получает патент на новую игру на свежем воздухе, которая сейчас всем известна как теннис;

1886 год - американец Чарльз Холл электролитическим методом получает алюминий;

1893 год - немецкий инженер Рудольф Дизель патентует созданный им двигатель;

1927 год - президент США Калвин Кулидж подписывает законопроект Конгресса о создании Федеральной комиссии по вопросам радио;

1927 год - немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг пишет письмо коллеге-физику Вольфгангу Паули, в котором впервые описывает свой принцип неопределенности;

1934 год - Леопольд III становится королем Бельгии;

1941 год - плутоний впервые изготавливает и выделяет доктор Гленн Теодор Сиборг;

1945 год - над Иодзимой поднимают американский флаг

2014 год - тогдашний президент Украины Виктор Янукович бежит в россию.

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