23 лютого: яке сьогодні свято та головні події

У п’ятницю, 23 лютого, світ відзначає кілька важливих подій. Це Всесвітній день взаєморозуміння і миру, Міжнародний день протидії булінгу та День дизельного двигуна. Управління Всесвітнього дня взаєморозуміння і миру відзначається як час для сприяння гармонії та мирного співіснування між різними культурами і народами.
Також сьогодні Православна церква вшановує пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, а у календарі іменин святкують Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.
Календар важливих подій в Україні та світі за 23 лютого:
303 рік — римський імператор Діоклетіан наказує знищити християнську церкву в Нікомидії, що дає початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування;
532 рік — візантійський імператор Юстиніан I наказує побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії;
1205 рік — німецько-земгалське військо розбиває литовців у битві при Роденпойсі;
1455 рік — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом;
1554 рік — війська мапуче під командуванням Лаутаро здобувають перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі;
1778 рік — Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію;
1821 рік — Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія;
1854 рік — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стає незалежною від Великої Британії;
1863 рік — британські мандрівники оголошують про відкриття ними джерел річки Ніл;
1874 рік — британський майор Волтер Вінгфілд отримує патент на нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс;
1886 рік — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримує алюміній;
1893 рік — німецький інженер Рудольф Дізель патентує створений ним двигун;
1927 рік — президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо;
1927 рік — німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг пише листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, в якому вперше описує свій принцип невизначеності;
1934 рік — Леопольд III стає королем Бельгії;
1941 рік — плутоній вперше виготовляє і виділяє доктор Гленн Теодор Сіборг;
1945 рік — над Іодзімою піднімають американський прапор
2014 рік — тодішній президент України Віктор Янукович втікає до росії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.