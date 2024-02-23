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Верховний Суд звернув увагу на підстави набуття права на пільгову пенсію після реформи у сфері соціального забезпечення

Спір у цій справі стосувався права на призначення пільгової пенсії та достатності пільгового стажу для такого призначення.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

Відомості про водіїв-порушників ПДР будуть автоматично встановлювати з Демографічного реєстру та реєстру Податкової служби

Народні депутати зі «Слуги народу» пропонують в автоматичному режимі встановлювати порушників ПДР шляхом надання даних з бази даних внутрішньо переміщених осіб, Демографічного реєстру та Реєстру фізичних осіб – платників податків.

Особа не може ухилятися від сплати земельного податку, з огляду на невиконання обов’язку оформити права на земельну ділянку: Верховний Суд

Спірні правовідносини у цій справі виникли стосовно правомірності дій відповідача щодо формування та видачі даних про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на яких розміщений придбаний позивачем об’єкт нерухомого майна, на підставі яких орган Державної податкової служби нараховував земельний податок.

До ЦПК та КАСУ внесуть зміни щодо того, які справи слід вважати малозначними

Малозначними справами у ЦПК визнають справи, де ціна позову менше 45 420 грн, для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн.

  1. В Україні

23 лютого: яке сьогодні свято та головні події

09:08, 23 лютого 2024
23 лютого відзначають Всесвітній день взаєморозуміння і миру.
23 лютого: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: objectiv.tv
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У п’ятницю, 23 лютого, світ відзначає кілька важливих подій. Це Всесвітній день взаєморозуміння і миру, Міжнародний день протидії булінгу та День дизельного двигуна. Управління Всесвітнього дня взаєморозуміння і миру відзначається як час для сприяння гармонії та мирного співіснування між різними культурами і народами.

Також сьогодні Православна церква вшановує пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, а у календарі іменин святкують Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 лютого:

303 рік — римський імператор Діоклетіан наказує знищити християнську церкву в Нікомидії, що дає початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування;

532 рік — візантійський імператор Юстиніан I наказує побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії;

1205 рік — німецько-земгалське військо розбиває литовців у битві при Роденпойсі;

1455 рік — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом;

1554 рік — війська мапуче під командуванням Лаутаро здобувають перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі;

1778 рік — Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію;

1821 рік — Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія;

1854 рік — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стає незалежною від Великої Британії;

1863 рік — британські мандрівники оголошують про відкриття ними джерел річки Ніл;

1874 рік — британський майор Волтер Вінгфілд отримує патент на нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс;

1886 рік — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримує алюміній;

1893 рік — німецький інженер Рудольф Дізель патентує створений ним двигун;

1927 рік — президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо;

1927 рік — німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг пише листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, в якому вперше описує свій принцип невизначеності;

1934 рік — Леопольд III стає королем Бельгії;

1941 рік — плутоній вперше виготовляє і виділяє доктор Гленн Теодор Сіборг;

1945 рік — над Іодзімою піднімають американський прапор

2014 рік — тодішній президент України Віктор Янукович втікає до росії.

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