23 лютого: яке сьогодні свято та головні події

23 лютого відзначають Всесвітній день взаєморозуміння і миру.

Джерело фото: objectiv.tv

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У п’ятницю, 23 лютого, світ відзначає кілька важливих подій. Це Всесвітній день взаєморозуміння і миру, Міжнародний день протидії булінгу та День дизельного двигуна. Управління Всесвітнього дня взаєморозуміння і миру відзначається як час для сприяння гармонії та мирного співіснування між різними культурами і народами.

Також сьогодні Православна церква вшановує пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, а у календарі іменин святкують Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 лютого:

303 рік — римський імператор Діоклетіан наказує знищити християнську церкву в Нікомидії, що дає початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування;

532 рік — візантійський імператор Юстиніан I наказує побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії;

1205 рік — німецько-земгалське військо розбиває литовців у битві при Роденпойсі;

1455 рік — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом;

1554 рік — війська мапуче під командуванням Лаутаро здобувають перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі;

1778 рік — Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію;

1821 рік — Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія;

1854 рік — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стає незалежною від Великої Британії;

1863 рік — британські мандрівники оголошують про відкриття ними джерел річки Ніл;

1874 рік — британський майор Волтер Вінгфілд отримує патент на нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс;

1886 рік — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримує алюміній;

1893 рік — німецький інженер Рудольф Дізель патентує створений ним двигун;

1927 рік — президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо;

1927 рік — німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг пише листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, в якому вперше описує свій принцип невизначеності;

1934 рік — Леопольд III стає королем Бельгії;

1941 рік — плутоній вперше виготовляє і виділяє доктор Гленн Теодор Сіборг;

1945 рік — над Іодзімою піднімають американський прапор

2014 рік — тодішній президент України Віктор Янукович втікає до росії.

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