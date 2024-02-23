Армения приостанавливает членство в ОДКБ, – Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что так называемый договор о коллективной безопасности по Еревану не выполняли, особенно в 2021-2022 годах.

Армения приостановила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян телеканалу France 24.

Он раскритиковал позицию российских властей и заявил, что «москва доминирует в ОДКБ».

По словам Пашиняна, против него «не ослабевает» российская пропаганда, а несколько месяцев назад рф «открыто призвала армянское население свергнуть власть».

Также премьер-министр Армении заявил, что договор о коллективной безопасности по Еревану не выполняли, особенно в 2021-2022 годах – в частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении.

Одновременно он утверждает, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

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