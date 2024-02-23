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Комитет поддержал демобилизацию срочников

09:44, 23 февраля 2024
Законопроект предусматривает 12 месяцев отдыха после демобилизации.
Комитет поддержал демобилизацию срочников
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Комитет проголосовал за законопроект №11035, который Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля зарегистрировал в Верховной Раде. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Согласно предложению комитета, в Закон о воинской обязанности добавляется условие, что после демобилизации срочников их нельзя мобилизовать в течение 12 месяцев, если они не выразят желание продолжить военную службу.

"Военнослужащие срочной военной службы, срок военной службы которых, установленный частью первой статьи 23 настоящего Закона, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 настоящего Закона, как исключение из положений части девятой статьи 23 настоящего Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины", - отметил Федиенко, добавляя, что такие военнослужащие не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желание продолжать военную службу.

Также был отклонен альтернативный законопроект нардепа Алексея Гончаренко 11035-1.

Комитет начнет рассматривать вопрос о мобилизации со следующей недели.

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