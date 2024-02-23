Військовим заборонять оприлюднювати деяку інформацію

Верховна Рада підтримала закон про соціальний захист військовослужбовців та обмеження в поширенні інформації.

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У четвер, 22 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист №10313.

Зазначений законопроєкт, який отримав підтримку у першому читанні, авторство належить народним депутатам, таким як Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Роксолана Підласа, Михайло Цимбалюк та іншим.

Зокрема, в законопроєкті передбачено:

надання одноразової відпустки військовослужбовцям при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення;

уточнення питань щодо лікування військовослужбовців за кордоном та звільнення від службових обов'язків у разі хвороби дитини;

права на призначення або перерахунок пенсії під час дії воєнного стану;

обмеження щодо поширення інформації в медіа та інших системах загального доступу, що стосується військових об'єктів та військовослужбовців.

Після обговорення законопроєкту та альтернативних варіантів 271 голосом підтримано проект закону №10313.

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