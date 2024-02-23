Укрзализныця ждет новый порядок отчуждения имущества: что изменится

Укрзализныця будет реализовывать металлолом после того, как правительство определится с процедурой согласования такой реализации.

Укрзализныця ожидает новый порядок согласования отчуждения и передачи в аренду имущества компании, который сейчас находится на рассмотрении Кабинета Министров Украины. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В сентябре 2023 года, постановлением КМУ, был отменен порядок, по которому отчуждение имущества Укрзализныци осуществлялось по решению правления. Согласно новым правилам, продажа имущества и передача его в аренду, включая металлолом, должна согласовываться Кабмином. Однако детали относительно процедуры согласования таких решений правительством остаются неопределенными.

С целью решения этого вопроса, Укрзализныця в декабре прошлого года предложила изменения в указанное постановление. Эти изменения уже находятся на финальной стадии и согласованы с ключевыми министерствами и ведомствами, в частности с Минрегионом, Фондом государственного имущества, НАПК, Минцифры, Минэкономики и Минюстом. Вскоре эти изменения будут внесены на голосование правительства.

Укрзализныця активно поддерживает быстрое утверждение изменений в порядок, поскольку они позволят компании получить дополнительные доходы от продажи металлолома и сдачи в аренду площадей.

В течение 2023 года Укрзализныця провела более 100 успешных электронных аукционов по продаже металлолома и 47 аукционов по аренде имущественных активов. Только от реализации лома черных и цветных металлов компания заработала более 535 миллионов гривен дополнительных доходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.