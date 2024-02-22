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  1. У світі

У розвідці не підтвердили інформацію, що невизнане Придністров’я проситиме путіна приєднати їх до складу рф

21:45, 22 лютого 2024
ГУР не підтвержує інформація про те, що 28 лютого «влада» Придністров'я начебто попросить рф, аби та приєднала їх до свого складу.
У розвідці не підтвердили інформацію, що невизнане Придністров’я проситиме путіна приєднати їх до складу рф
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«Депутати» невизнаного Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до путіна щодо прийняття регіону до складу рф. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі «УП».

«За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого «влада» Придністров'я начебто попросить рф, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується», — зазначив Юсов.

У видання зазначили, що відповідна інформація є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.

Раніше з’явилась інформація, що невизнане Придністровʼя 28 лютого може звернутися до рф з проханням про входження до її складу. 

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