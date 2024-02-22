У розвідці не підтвердили інформацію, що невизнане Придністров’я проситиме путіна приєднати їх до складу рф

ГУР не підтвержує інформація про те, що 28 лютого «влада» Придністров'я начебто попросить рф, аби та приєднала їх до свого складу.

«Депутати» невизнаного Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до путіна щодо прийняття регіону до складу рф. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі «УП».

«За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого «влада» Придністров'я начебто попросить рф, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується», — зазначив Юсов.

У видання зазначили, що відповідна інформація є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.

Раніше з’явилась інформація, що невизнане Придністровʼя 28 лютого може звернутися до рф з проханням про входження до її складу.

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