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  1. У світі

У невизнаному Придністровʼї, ймовірно, готують звернення до рф з проханням про входження до її складу, — ЗМІ

17:21, 22 лютого 2024
На 28 лютого у Тирасполі скликають «з’їзд депутатів усіх рівнів».
У невизнаному Придністровʼї, ймовірно, готують звернення до рф з проханням про входження до її складу, — ЗМІ
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Невизнане Придністровʼя 28 лютого може звернутися до рф з проханням про входження до її складу. Про це заявив придністровський опозиціонер Геннадій Чорба, повідомляє молдовське видання Deschide.

Так, лідер сепаратистів молдовського регіону Придністров’я Володимир Красносельський скликав на 28 лютого «з’їзд депутатів усіх рівнів», на якому планують ухвалити звернення до путіна. Ймовірно, регіон проситиме про приєднання до рф.

Чорба вважає невипадковим те, що з'їзд сепаратистів відбудеться за день до запланованого послання путіна до федеральних зборів. На його думку наступного дня, 29 лютого, путін оголосить про звернення «жителів лівого берега Дністра» федеральним зборам, які ухвалюватимуть рішення про погодження запиту.

Опозиціонер нагадав недавню заяву лаврова про те, що «москва не дозволить страждати своїм громадянам у Придністров’ї». Такою була реакція кремля на мітинг у столиці сепаратистського регіону Тирасполі, на якому протестували проти «економічного тиску з боку Республіки Молдова».

Чорба закликав так званих депутатів регіону не допустити ухвалення будь-яких звернень до москви, оскільки це дасть диктатору «привід завдати удару по території Республіки Молдова, включаючи Придністров'я».

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