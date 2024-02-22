Працівники БЕБ у Чернівцях вилучили 11 тонн контрафактного тютюну

Вилучено 11 тонн тютюну на суму 6,7 млн грн.

Фото: БЕБ

У Чернівцях на території автобази детективи Бюро економічної безпеки виявили причеп, заповнений коробками з тютюном. За результатами обшуків вилучено 11 тонн тютюну на суму 6,7 млн грн. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

Напівпричеп із вантажем опломбували і наклали арешт на майно.

В рамках розслідування встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, та походження контрафактного товару.

Раніше ми писали, що детективи БЕБ вилучили цигарки та алкоголь на Волині на 1,5 млн грн.

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