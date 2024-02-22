Сотрудники БЭБ в Черновцах изъяли 11 тонн контрафактного табака

Изъято 11 тонн табака на сумму 6,7 млн грн.

В Черновцах на территории автобазы детективы Бюро экономической безопасности обнаружили прицеп, заполненный коробками с табаком. По результатам обысков изъято 11 тонн контрафактного табака на сумму 6,7 млн грн. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Полуприцеп с грузом опломбировали и наложили арест на имущество.

В рамках расследования устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности и происхождение контрафактного товара.

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