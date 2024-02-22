У экс-главы ВВК Черниговщины нашли почти 1 млн долларов – в СБУ подтвердили информацию, фото и видео

В СБУ сообщили, что задержали чиновника в собственном доме после получения им новой взятки.

Служба безопасности сообщила, что ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, а в результате комплексных мероприятий в областном центре задержан бывший глава местной военно-врачебной комиссии.

«За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины», - отметили в СБУ.

По информации правоохранителей, для реализации сделки фигурант действовал совместно с несколькими действующими должностными лицами областных ВВК и медицинских учреждений.

В СБУ сообщили, что задержали чиновника в собственном доме после получения им новой взятки.

«В ходе обысков у задержанного обнаружено почти 1 млн долларов США, а также более 22 тыс. евро. Кроме того, изъято также документацию на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста», - пишут в Службе безопасности.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога.

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