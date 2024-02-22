В ексочільника ВЛК Чернігівщини знайшли майже 1 млн доларів – в СБУ підтвердили інформацію, фото та відео

В СБУ повідомили, що затримали чиновника у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

Служба безпеки повідомила, що ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, а у результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії.

«За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України», - зазначили у СБУ.

За інформацією правоохоронців, для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.

В СБУ повідомили, що затримали чиновника у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

«Під час обшуків у затриманого виявлено майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту», - пишуть у Службі безпеки.

Наразі йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

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