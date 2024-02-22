В непризнанном Приднестровье, вероятно, готовят обращение к рф с просьбой о вхождении в ее состав, — СМИ

28 февраля в Тирасполе созывают «съезд депутатов всех уровней».

Непризнанное Приднестровье 28 февраля может обратиться к рф с просьбой о вхождении в ее состав. Об этом заявил приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба, сообщает молдавское издание Deschide.

Так, лидер сепаратистов молдавского региона Приднестровья Владимир Красносельский созвал на 28 февраля съезд депутатов всех уровней, на котором планируют принять обращение к путину. Вероятно, регион будет просить о присоединении к рф.

Чорба считает неслучайным то, что съезд сепаратистов состоится за день до запланированного послания путина в федеральное собрание. По его мнению, на следующий день, 29 февраля, Путин объявит об обращении «жителей левого берега Днестра» федеральному собранию, которое будет принимать решение о согласовании запроса.

Оппозиционер напомнил недавнее заявление лаврова о том, что «москва не позволит страдать своим гражданам в Приднестровье». Такова была реакция кремля на митинг в столице сепаратистского региона Тирасполе, на котором протестовали против «экономического давления со стороны Республики Молдова».

Чорба призвал так называемых депутатов региона не допустить принятия каких-либо обращений к москве, поскольку это даст диктатору «повод нанести удар по территории Республики Молдова, включая Приднестровье».

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