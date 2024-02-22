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  1. У світі

У США кандидатом у президенти висунули бегемота Тімоті

21:18, 22 лютого 2024
Гіпопотам уже змагався за пост президента із Джо Байденом у 2020 році.
У США кандидатом у президенти висунули бегемота Тімоті
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У Сполучених Штатах Америки бегемота Тімоті із зоопарку Сан-Антоніо (штат Техас) висунули кандидатом у президенти. Відповідний допис за’явився у соцмережі «політика».

Вперше гіпопотама Тімоті висунули на вибори президента США у 2020 році. Йому завели акаунти у соцмережах, на які підписалися кілька тисяч людей. Там бегемот поскаржився, що його не покликали на дебати, і привітав суперника, що переміг, Джо Байдена.

Нещодавно у зоопарку знову відбулася церемонія висування Тімоті у президенти. На неї зібралися кілька десятків прихильників та журналістів.

«В основі бачення Тімоті майбутнього Америки лежить його «дуже міцна» платформа, яка підкреслює важливість того, щоб кожен громадянин мав принаймні один омолоджуючий сон на день через його ініціативу "Дрімота для всіх". Крім того, він виступає за обов’язкові перекуси в школах і офісах для підвищення продуктивності та щастя. Крім того, Тімоті пристрасно пропагує доброту та повагу серед людей, а також захищає добробут всіх створінь, великих і малих», - йдеться у його передвиборчій програмі.

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