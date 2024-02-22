В США кандидатом в президенты выдвинули бегемота Тимоти

Гипопотам уже боролся за пост президента с Джо Байденом в 2020 году.

В Соединенных Штатах Америки бегемота Тимоти из зоопарка Сан-Антонио (штат Техас) выдвинули кандидатом в президенты. Соответствующее сообщение появилось в соцсети «политика».

Впервые гиппопотама Тимоти выдвинули на выборы президента США в 2020 году. Ему завели аккаунты в соцсетях, на которые подписалось несколько тысяч человек. Там бегемот пожаловался, что его не позвали на дебаты, и поздравил победившего соперника Джо Байдена.

Недавно в зоопарке снова состоялась церемония выдвижения Тимоти в президенты. На нее собрались несколько десятков поклонников и журналистов.

«В основе видения Тимоти будущего Америки лежит его «очень крепкая» платформа, подчеркивающая важность того, чтобы каждый гражданин имел по крайней мере один омолаживающий сон в день из-за его инициативы «Дрема для всех». Кроме того, он выступает за обязательные перекусы в школах и офисах для повышения производительности и счастья. Кроме того, Тимоти страстно пропагандирует доброту и уважение людей, а также защищает благосостояние всех созданий, больших и малых», - говорится в его предвыборной программе.

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