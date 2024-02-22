Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты в Варшаве

Протесты начнутся во вторник, 27 февраля.

Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты. Об этом сообщает RMF24.

Протесты начнутся во вторник, 27 февраля. Они будут проходить в столице Польши - Варшаве и пройдут под лозунгом «Звездный марш на столицу».

По данным издания, фермеры планируют собраться перед Дворцом культуры и науки, оттуда направиться в Сейма, а затем в офис премьер-министра Польши Дональда Туска.

Также фермеры планируют встретиться с Туском и представить ему петицию, в которой они требуют ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и выхода польского правительства из «Зеленого соглашения» ЕС.

Как известно, Владимир Зеленский обратился к полякам и призвал Анджея Дуду и Дональда Туска приехать к границе для решения зерновой блокады, сложившейся из-за протестов польских фермеров.

Анджей Дуда поддерживает идею провести правительственную встречу на границе. Однако премьер Дональд Туск отверг предложение Владимира Зеленского.

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