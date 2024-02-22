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  1. У світі

Прем’єр Польщі Дональд Туск відхилив пропозицію Володимира Зеленського зустрітися на кордоні

14:50, 22 лютого 2024
За його словами, ця зустріч несла б лише символічну цінність.
Прем’єр Польщі Дональд Туск відхилив пропозицію Володимира Зеленського зустрітися на кордоні
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Як відомоВолодимир Зеленський звернувся до поляків і закликав Анджея Дуду й Дональда Туска приїхати до кордону для вирішення зернової блокади, що склалася через протести польських фермерів. 

Прем’єр-міністр Дональд Туск відхилив запрошення Президента України про урядову зустріч на кордоні. Він заявив, що зустрічі на кордоні не буде. Мовляв, вона була б суто символічною.  Про це повідомляє Polskieradio24.

Натомість, за його словами, представники двох країн зустрінуться у Варшаві аж 28 березня.

Туск закликав розділити обидва питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, тобто беззаперечну підтримку України та захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

«Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність – адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності», – сказав Туск. 

«Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи», – додав прем’єр Польщі. 

Він зазначив, що для пошуку рішення потрібні технічні переговори також на рівні ЄС, та що для цього Туск 23 лютого зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і поговорить про зміни до умов торгівлі з Україною. 

«Хочу запевнити вас, що перемовини з Україною тривають. У нас хороші відносини, хоч і є різниця в інтересах… Ми будемо переконувати і Київ, і Брюссель погодитися з польською точкою зору на ситуацію», – додав Туск. 

Польський прем’єр також підкреслив, що Україна «може і надалі розраховувати на повну підтримку Польщі у протистоянні з рф».

«Для того, щоб забезпечити 100% гарантії того, що військова допомога, техніка, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога без затримок дійдуть до української сторони, ми внесемо до переліку об'єктів критичної інфраструктури пункти пропуску на кордоні з Україною, а також визначені ділянки автомобільних та залізничних доріг. Це питання найближчих годин», - заявив він.

Раніше ми писали, що Анджей Дуда підтримує ідею Володимира Зеленського провести урядову зустріч на кордоні для вирішення питання блокування пунктів пропуску.

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