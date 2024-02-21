Зеленський звернувся до поляків і закликав Дуду й Туска приїхати до кордону: Я також готовий бути разом з урядом

Володимир Зеленський у зверненні: Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до поляків у зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні. Він повідомив, що доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні. Також Президент додав, що теж готовий приїхати і закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Анджея Дуду теж прибути до кордону.

"Хочу звернутись до всіх, хто памʼятає, що означає повний сенс слова «солідарність». Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися.

Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав Президент у зверненні.

Раніше Зеленський заявляв, що не можна сприймати як щось нормальне чи буденне те, що відбувається на кордоні. Через Польщу проходить 5% нашого агроекспорту, тому, за словами Президента, насправді ситуація не у зерні, а у політиці.

Як відомо, польські фермери розпочали більш жорсткі обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Польські фермери висипали з вагонів українське зерно.

Дуда заявив, що влада не може обмежити право людей на протест.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.