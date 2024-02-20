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  1. У світі

Польські фермери висипали з вагонів українське зерно, відео

12:21, 20 лютого 2024
Втрутилась поліція, відтак менш ніж через пів години протестуючі розблокували залізницю.
Польські фермери висипали з вагонів українське зерно, відео
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Вранці у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники посилили протести поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». Як повідомили у «Суспільному», фермери перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

За словами співорганізатора протесту польських фермерів Романа Кондрува, протестувальники висипають збіжжя «через емоції».

У медіа пишуть, що на місце події приїхала поліція, відтак менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. Він зазначив, що не можна сприймати як щось нормальне чи буденне те, що відбувається. Через Польщу проходить 5% нашого агроекспорту, тому, за словами Президента, насправді ситуація не у зерні, а у політиці.

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