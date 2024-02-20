Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж востаннє намагається уникнути екстрадиції з Британії до США

Адвокати Джуліана Ассанжа почали у Високому суді в Лондоні те, що названо останньою спробою запобігти його екстрадиції з Великої Британії до США.

У Високому суді Лондона адвокати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, ув’язненого у Великій Британії, починають останню спробу запобігти його екстрадиції з Великої Британії до США, де проти нього висунуті звинувачення, пов’язані з викраденням інформації з урядових комп'ютерів. Про це повідомляє «Голос Америки».

Як зазначається, 52-річний Ассанж намагається уникнути екстрадиції вже понад десятиліття, скориставшись притулком у лондонській будівлі посольства Еквадору впродовж семи років, а останні майже п’ять років сидить у британській в’язниці.

У 2022 році Міністерство внутрішніх справ Британії на підставі рішення суду задовольнило запит США на екстрадицію.

Але адвокати Ассанжа подали апеляції, називавши звинувачення проти нього невиправданими; і також кажуть, що американський суд щодо нього не може бути справедливий та стверджують, що ймовірне ув'язнення чи покарання у США буде загрозою для його психічного здоров’я.

У США Ассанжу висунули 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації на WikiLeaks тисяч таємних військових і дипломатичних документів.

Адвокати Ассанжа, деякі журналістські організації і правозахисні групи стверджують, що він виконував журналістську роботу, викриваючи несправедливість і порушення, скоєні представниками державних служб.

Прихильники зокрема вказують, що оприлюднені WikiLeaks таємні матеріали викрили випадки неправомірних дій американських військових в Іраку та в Афганістані.

Але прокурори у США стверджують, що Джуліан Ассанж діяв не як журналіст, а вступив у змову з метою викрадення інформації і без розбору розкрив таємні дані, в результаті чого під загрозою опинилися життя багатьох людей.

Критики WikiLeaks також вказують, що та організація виявила тенденційність, оприлюднюючи дані, які очевидно порушують питання щодо США і західних країн, але WikiLeaks пов’язані з нею активісти цілеспрямовано уникали критики чи можливого викриття насамперед дій у рф.

Спільник Ассанжа, Бредлі Маннінґ, був засуджений у США за незаконне вилучення інформації з комп’ютерних систем американського міністерства оборони. Маннінґ змінив стать на жіночу і взяв ім’я Челсі, та вийшов на свободу достроково після семи років в’язниці, отримавши помилування президента Барака Обами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.