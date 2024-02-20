Справи про банкрутство та захист прав інтелектуальної власності: огляд практики КГС ВС

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

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Опубліковано огляд актуальної судової практики КГС ВС за грудень 2023 року, де висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

неможливість оскарження суб’єктом субсидіарної відповідальності судових рішень, якими визнано грошові вимоги кредиторів до боржника;

застосування обмежень, передбачених п. 5 розд. «Прикінцеві та перехідні положення» КУзПБ, при розгляді справ про неплатоспроможність фізичної особи.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності наведено висновки щодо:

компенсації власнику патенту частини ефективного строку дії патенту, протягом якої винахід за патентом не міг бути фактично використаний;

доказів передачі прав на торговельну марку.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки щодо:

такого способу захисту корпоративних прав, як звернення до суду з вимогою про встановлення розміру статутного капіталу товариства та розміру часток його учасників;

відсутності підстав зобов’язання в судовому (примусовому) порядку учасника зробити додатковий внесок у статутний капітал, рішення про збільшення якого було прийнято до набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

У постанові у справі щодо права власності викладено правовий висновок про:

належний спосіб захисту порушених прав при ухиленні органу приватизації від проведення визначеної законом процедури приватизації майна шляхом його викупу.

У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновки щодо:

порядку та строків виставлення платіжних документів на оплату отриманої електричної енергії на підставі договору про участь у балансуючому ринку і проведення розрахунків за ними;

правомірності надання господарським судом самостійної оцінки доказам, діям / бездіяльності продавця щодо порушення податкового законодавства за відсутності матеріалів податкової перевірки (акта або рішення) контролюючого органу.

Також в огляді висвітлено правові висновки з процесуальних питань про:

докази у справах про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки;

оцінку судом наукових висновків та висновку експерта, поданих стороною у справі.

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