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Дела о банкротстве и защите прав интеллектуальной собственности: обзор практики КХС ВС

14:10, 20 февраля 2024
В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Дела о банкротстве и защите прав интеллектуальной собственности: обзор практики КХС ВС
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Опубликован обзор актуальной судебной практики КХС ВС за декабрь 2023 года, где отражен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

  • неможливість оскарження суб’єктом субсидіарної відповідальності судових рішень, якими визнано грошові вимоги кредиторів до боржника;
  • застосування обмежень, передбачених п. 5 розд. «Прикінцеві та перехідні положення» КУзПБ, при розгляді справ про неплатоспроможність фізичної особи.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності наведено висновки щодо:

  • компенсації власнику патенту частини ефективного строку дії патенту, протягом якої винахід за патентом не міг бути фактично використаний;
  • доказів передачі прав на торговельну марку.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки щодо:

  • такого способу захисту корпоративних прав, як звернення до суду з вимогою про встановлення розміру статутного капіталу товариства та розміру часток його учасників;
  • відсутності підстав зобов’язання в судовому (примусовому) порядку учасника зробити додатковий внесок у статутний капітал, рішення про збільшення якого було прийнято до набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

У постанові у справі щодо права власності викладено правовий висновок про:

  • належний спосіб захисту порушених прав при ухиленні органу приватизації від проведення визначеної законом процедури приватизації майна шляхом його викупу.

У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновки щодо:

  • порядку та строків виставлення платіжних документів на оплату отриманої електричної енергії на підставі договору про участь у балансуючому ринку і проведення розрахунків за ними;
  • правомірності надання господарським судом самостійної оцінки доказам, діям / бездіяльності продавця щодо порушення податкового законодавства за відсутності матеріалів податкової перевірки (акта або рішення) контролюючого органу.

Також в огляді висвітлено правові висновки з процесуальних питань про:

  • докази у справах про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки;
  • оцінку судом наукових висновків та висновку експерта, поданих стороною у справі.

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