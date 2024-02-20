Переаттестовать СБУ, усилить САП, проверить судей Верховного Суда, увеличить количество судей ВАКС наполовину – что предполагает Матрица реформ

Среди новых рекомендаций, согласованных с донорами – проведение переаттестации СБУ и усиление контроля над Службой безопасности.

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Провести переаттестацию работников СБУ, расширить возможность прослушивания другим органам отдельно от СБУ, проверить добродетель судей Верховного Суда, создать Высший административный суд, реформировать БЭБ, увеличить количество судей Высшего антикоррупционного суда на 50%. Соответствующие задачи определены в опубликованной Министерством финансов Украины 20 февраля Матрице реформ.

Интересно, что Минфин опубликовал документ через 6 дней после презентации донорам и без перевода на украинский. Что предполагает документ в части судебной и правоохранительной реформы разбиралась «Судебно-юридическая газета».

Адаптація «Плану реформ від Білого дому» і Пріоритетів від Послів G7

Як відомо, 25 вересня 2023 року у ЗМІ з’явився документ, який вони назвали «План реформ від Білого дому», які «повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги». Зокрема, серед пріоритетів в цьому переліку – завдань на майбутні «3-6 місяців» є завдання «Створити Вищий адміністративний суд України (ВАСУ)». Є й інші завдання, розраховані на ці ж строки. Наприклад, «реформувати Верховний Суд».

Згодом Посольство США підтвердило, що цей документ існує: «Сполучені Штати надали запропонований Перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі. Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами».

Хоча цей документ назвали «робочим проектом», однак завдання були означені конкретними строками і він безпосередньо пов’язаний з наданням Україні фінансування. Отже, можливі корегування, але план «реформи в обмін на гроші» все одно буде мати місце. Фактично це підтвердила у своїх коментарях спеціальний представник США з питань економічного відновлення України – Пенні Пріцкер.

Передав цей документ на адресу Координаційної платформи донорів заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл.

Майк Пайл є членом Керівного комітету згаданої у релізі Посольства США Багатосторонньої координаційній платформі донорів для України.

Загалом керівний комітет Платформи складається з вищих посадових осіб з України, країн G7 та ЄС.

14 лютого 2024 року під час засідання Керівного комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів Міністр фінансів Сергій Марченко презентував донорам Матрицю Реформ, яку Уряд підготував у співпраці зі Світовим банком.

Як вказує Мінфін, ця Матриця містить огляд умов і рекомендацій міжнародних партнерів України у ключових секторах та слугуватиме аналітичним інструментом для моніторингу прогресу України.

«На поточний рік ми маємо амбітний план реформ. Матриця включає близько 230 умов та рекомендацій для України, які було визначено у співпраці з міжнародними партнерами. Більше половини є унікальними, тоді як 45% дублюються в тій чи іншій формі», - зазначив Сергій Марченко.

Матриця реформ є «живим» інструментом і буде коригуватися відповідно до домовленостей з партнерами, зокрема у межах Плану Ukraine Facility, рекомендацій США тощо.

Зазначимо, що ця Матриця містить зокрема ті пріоритети, які, як раніше писала «Судово-юридична газета», визначили на 2024 рік Посли країн «Великої сімки» (G7). Зокрема, Посли наголосили на реструктуризації процесу подання запитів на законне прослуховування (прослуховування телефонних розмов) та надання іншим уповноваженим установам можливості проводити прослуховування окремо від СБУ.

Втім, є і нові умови. Наприклад, переатестація СБУ.

Що передбачає Матриця реформ

Першим розділом у переліку реформ йде антикорупційна, судова та правоохоронна реформи.

Вони, як вказано, «є сферами з найбільшою кількістю умов і рекомендацій».

«Пріоритетом для України є відданість надійній судовій системі та антикорупційним заходам. Необхідність антикорупційної реформи, зокрема в судовій системі, є ключовою передумовою для сприяння економічному зростанню, стабільності та стійкості. Спільнота донорів надає першочергового значення вимогам, що стосуються боротьби з корупцією та встановлення міцного верховенства права. Визначаючи пріоритетність цих вимог, донори прагнуть сприяти створенню прозорої та підзвітної системи в рамках державного управління в Україні», - зазначено у документі.

Щодо конкретики, тут йдеться про наступне.

- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК): Забезпечити відкритий, конкурентний і заснований на заслугах відбір нового голови НАЗК, включаючи обов’язкову перевірку доброчесності (конкурс вже наближається до завершення – прим. ред.)

- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ): завершити зовнішній аудит ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом та оприлюднити його звіт.

- Вищий антикорупційний суд (ВАКС): внести зміни до законодавства, щоб дозволити певні справи розглядати одноособово, а не колегією з трьох суддів; завершити процес відбору нових суддів ВАСУ першої та апеляційної палат; збільшити кількість суддів на 50%.

Результати, яких очікують партнери та Уряд:

- Призначено нового голову НАЗК.

- Аудит НАБУ завершено

- Завершилися конкурси на суддів ВАКС

- Покращено процедури кримінального провадження

- Кількість суддів ВАКС зросла на 50%

У розділі «боротьба з корупцією» йдеться на наступні умови та заходи.

Посилити Спеціальну антикорупційну прокуратуру (САП):

- удосконалити процедури відбору керівника та ключових посадових осіб САП

- посилити спроможність САП щодо регулювання її організаційної діяльності

- встановити механізми дисциплінованості та відповідальності керівництва САП

- надати САП можливість самостійно вчиняти відповідні слідчі та процесуальні дії щодо спеціальних суб'єктів

- надати заступнику Голови САП усі процесуальні повноваження, як заступнику Генерального прокурора/Голові САП, у разі його відсутності.

- надати САП повноваження самостійно розглядати запити про екстрадицію та взаємну правову допомогу

- створити підрозділ внутрішнього контролю в САП

- дати можливість збільшити свою чисельність з 10% до 15% чисельності НАБУ.

Переглянути Кримінальний процесуальний кодекс і Кримінальний кодекс для забезпечення більшої ефективності та результатів у справах про корупцію на високому рівні

Прийняти закон, який регулює лобіювання відповідно до європейських стандартів, як частину плану дій проти олігархів

Далі йде розділ «Судова реформа». У ньому зазначено про необхідність «продовжити судову реформу, спрямовану на відновлення довіри суспільства та бізнесу до судової влади»

Умови та рекомендації наступні:

- Відновити призупинене у 2019 році кваліфікаційне оцінювання суддів (перевірку).

- Впровадити «нещодавно прийнятий» закон №3277-IX шляхом створення Дорадчої групи експертів за участю експертів Венеціанської комісії, ЄС та США та підтримки процесу перевірки кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України (КСУ).

- Створити Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) для розгляду адміністративних справ проти національних державних органів

- Верховний Суд (ВС): Прийняти законодавчі акти, що встановлюють правові рамки для перегляду доброчесності суддів, які працюють у ВС. Вибрати нових суддів ВС, щоб заповнити вакантні місця в належному порядку. Вжити дієвих заходів щодо усунення корупційних ризиків у Верховному Суді

- Укомплектувати відкриті вакансії в Конституційному Суді України відповідно до прийнятого законодавства

- Завершити комплексний ІТ-аудит у судовій системі, включаючи розробку нової системи управління справами

Результати мають бути наступні:

- Положення визначають відбір суддів із чіткими критеріями та методологією

- Дисциплінарними провадженнями щодо суддів тепер займається Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

- Закон про створення Вищого адміністративного суду України

- Завершено досудове розслідування за фактом корупційного злочину в Верховному Суді. Проводиться позапланова перевірка декларацій суддів, у тому числі на доброчесність

- Завершено відбір суддів на вакантну посаду КСУ; призначаються обрані судді

Правоохоронна реформа

Тут йдеться про необхідність «підвищити спроможність та прозорість роботи правоохоронних органів»

Умови та рекомендацій у цій сфері наступні

- прийняти обмежений у часі та вимірюваний план дій для реалізації загального стратегічного плану реформування правоохоронних органів

- розробити та прийняти національну SOCTA (це Методологія «Оцінка загрози з боку особливо небезпечних форм організованої злочинності» Serious and Organised Crime Threat Assessment, SOCTA – прим. ред.) та зміцнити інституційний потенціал для її впровадження

- Бюро економічної безпеки (БЕБ): прийняти законодавство, яке уможливить конкурентний, прозорий і заснований на заслугах відбір нового керівника, включаючи надійну перевірку доброчесності; посилення вимог до відбіркової комісії; запровадження контрактної системи для працівників; визначення більш чіткого обсягу та повноважень; розроблення механізму атестації персоналу

Служба безпеки України (СБУ):

- реформування та реструктуризація, включаючи обмеження правоохоронних повноважень СБУ повноваженнями, пов’язаними з контррозвідкою, контррозвідкою, кібербезпекою та протидією тероризму;

- повні етичні та професійні атестації тих, хто буде прийнятий на роботу;

- створити гідний довіри дисциплінарний комітет і замінити персонал, який не відповідає етичним і професійним стандартам;

- посилити парламентський і цивільний контроль за СБУ;

- змінити процес запиту на законне перехоплення (прослуховування) і дозволити іншим установам проводити прослуховування окремо від СБУ

Очікувані результати такі.

- Розроблено план реалізації Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку

- Прийнято Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України

- Прийнято відповідний закон про СБУ

- Започатковано атестацію та переатестацію в СБУ

- Створено дисциплінарну комісію в СБУ

- Діють відповідне законодавство та механізми забезпечення контролю за СБУ

Автор: Наталя Мамченко

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