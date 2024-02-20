Адвокаты Джулиана Ассанжа начали в Высоком суде в Лондоне то, что названо последней попыткой предотвратить его экстрадицию из Великобритании в США.

В Высоком суде Лондона адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заключенного в Великобритании, предпринимают последнюю попытку предотвратить его экстрадицию из Великобритании в США, где против него выдвинуты обвинения, связанные с похищением информации с правительственных компьютеров. Об этом сообщает «Голос Америки».

Как отмечается, 52-летний Ассанж пытается избежать экстрадиции уже более десяти лет, воспользовавшись убежищем в лондонском здании посольства Эквадора на протяжении семи лет, а последние почти пять лет сидит в британской тюрьме.

В 2022 году Министерство внутренних дел Британии на основании решения суда удовлетворило запрос США на экстрадицию.

Но адвокаты Ассанжа подали апелляции, называя обвинения против него неоправданными; и также говорят, что американский суд по нему не может быть справедливым и утверждают, что вероятное заключение или наказание в США будет угрозой для его психического здоровья.

В США Ассанжу выдвинули 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение по публикации на WikiLeaks тысяч тайных военных и дипломатических документов.

Адвокаты Ассанжа, некоторые журналистские организации и правозащитные группы утверждают, что он выполнял журналистскую работу, разоблачая несправедливость и нарушения, совершенные представителями государственных служб.

Сторонники, в частности, указывают, что обнародованные WikiLeaks тайные материалы разоблачили случаи неправомерных действий американских военных в Ираке и Афганистане.

Но прокуроры в США утверждают, что Джулиан Ассанж действовал не как журналист, а вступил в сговор с целью угона информации и без разбора раскрыл тайные данные, в результате чего под угрозой оказались жизни многих людей.

Критики WikiLeaks также указывают, что та организация проявила тенденциозность, обнародуя данные, очевидно поднимающие вопросы в отношении США и западных стран, но WikiLeaks связанные с ней активисты целенаправленно избегали критики или возможного разоблачения прежде всего действий в рф.

Сообщник Ассанжа, Брэдли Маннинг, был осужден в США за незаконное извлечение информации из компьютерных систем американского министерства обороны. Маннинг сменил пол на женский и взял имя Челси, и вышел на свободу досрочно после семи лет тюрьмы, получив помилование президента Барака Обамы.

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