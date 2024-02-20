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Польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно, видео

12:21, 20 февраля 2024
Вмешалась полиция, поэтому менее чем через полчаса протестующие разблокировали железную дорогу.
Польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно, видео
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Утром во вторник, 20 февраля, польские протестующие усилили протесты вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини». Как сообщили в «Общественном», фермеры перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на рельсы.

По словам соорганизатора протеста польских фермеров Романа Кондрува, протестующие высыпают зерно «из-за эмоций».

В медиа пишут, что на место происшествия приехала полиция, поэтому менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ситуацию на границе с Польшей. Он отметил, что нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное происходящее. Через Польшу проходит 5% агроэкспорта, поэтому, по словам Президента, на самом деле ситуация не в зерне, а в политике.

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