Польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно, видео

Вмешалась полиция, поэтому менее чем через полчаса протестующие разблокировали железную дорогу.

Утром во вторник, 20 февраля, польские протестующие усилили протесты вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини». Как сообщили в «Общественном», фермеры перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на рельсы.

По словам соорганизатора протеста польских фермеров Романа Кондрува, протестующие высыпают зерно «из-за эмоций».

В медиа пишут, что на место происшествия приехала полиция, поэтому менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ситуацию на границе с Польшей. Он отметил, что нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное происходящее. Через Польшу проходит 5% агроэкспорта, поэтому, по словам Президента, на самом деле ситуация не в зерне, а в политике.

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