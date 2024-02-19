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Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею: Потрібна проста й зрозуміла справедливість

21:16, 19 лютого 2024
Володимир Зеленський: Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту, тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці.
Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею: Потрібна проста й зрозуміла справедливість
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. Він зазначив, що не можна сприймати як щось нормальне чи буденне те, що відбувається. Через Польщу проходить 5% нашого агроекспорту, тому, за словами Президента, насправді ситуація не у зерні, а у політиці.

Він наголосив, що потрібна проста й зрозуміла справедливість.

"Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи", - сказав Зеленський.

Також він розповів про поїздку на передову на Куп'янський напрямок. 

Раніше ми писали, що міністр юстиції Денис Малюська дорогою до Варшави зупинився на українсько-польському кордоні, щоб поговорити з місцевими фермерами, які блокують кордон. 

Як повідомлялося, у польському Вроцлаві фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії. 

Нагадаємо, протести на кордоні з Польщею можуть затримувати гуманітарну допомогу.

Також ми писали, що Польща планує ввести перевірки українського зерна на кордоні.

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