Зеленский о ситуации на границе с Польшей: Нужна простая и понятная справедливость

Владимир Зеленский: Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта, поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а скорее в политике.

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ситуацию на границе с Польшей. Он отметил, что нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное происходящее. Через Польшу проходит 5% агроэкспорта, поэтому, по словам Президента, на самом деле ситуация не в зерне, а в политике.

Он подчеркнул, что нужна простая и понятная справедливость.

"То, что происходит на нашей западной границе – границе с Польшей, – нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а скорее , в политике. Нужны общие решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", - сказал Зеленский.

Также он рассказал о поездке на передовую на Купянское направление.

Ранее министр юстиции Денис Малюська по дороге в Варшаву остановился на украинско-польской границе, чтобы поговорить с местными фермерами, которые блокируют границу.

Кроме того, в польском Вроцлаве фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии.

Напомним, протесты на границе с Польшей могут задерживать гуманитарную помощь.

Ранее мы писали, что Польша планирует ввести проверки украинского зерна на границе.

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