«Очень приятные мужики, у которых куча мифов в голове», – Денис Малюська поговорил с польскими фермерами на границе

Министр юстиции считает, что с польскими фермерами на границе нужно «разговаривать и объяснять».

Министр юстиции Денис Малюська по дороге в Варшаву остановился на украинско-польской границе, чтобы поговорить с местными фермерами, которые блокируют границу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«реальность оказалась немного отличной от ожиданий

еду в Варшаву на переговоры с МВФ

после пересечения границы вышел поговорить с польскими фермерами, блокирующими границу.

очень приятные мужики, у которых куча мифов в голове:

– до войны фур было мало, а сейчас много, почему? еврика - украинские фуры везут не только украинское, но и русское зерно, а русского поляки не хотят)))

- говорят, что транзит они охотно пропускали бы, но страны, куда направляются товары, отказываются их принимать, потому что некачественно, и транзит якобы возвращается в Польшу.

- что-то там с товаром в вагонах было не так (польский понимаю плохо, не понял).

а вообще выглядело, что им реально не очень удобно и они хотели бы помогать, а не блокировать.

злых и агрессивных не видел.

фоткаются охотно

Имхо с ними нужно разговаривать и объяснять», — отметил Малюська.

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