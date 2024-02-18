«Очень приятные мужики, у которых куча мифов в голове», – Денис Малюська поговорил с польскими фермерами на границе

Министр юстиции Денис Малюська по дороге в Варшаву остановился на украинско-польской границе, чтобы поговорить с местными фермерами, которые блокируют границу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«реальность оказалась немного отличной от ожиданий
еду в Варшаву на переговоры с МВФ
после пересечения границы вышел поговорить с польскими фермерами, блокирующими границу.
очень приятные мужики, у которых куча мифов в голове:
– до войны фур было мало, а сейчас много, почему? еврика - украинские фуры везут не только украинское, но и русское зерно, а русского поляки не хотят)))
- говорят, что транзит они охотно пропускали бы, но страны, куда направляются товары, отказываются их принимать, потому что некачественно, и транзит якобы возвращается в Польшу.
- что-то там с товаром в вагонах было не так (польский понимаю плохо, не понял).
а вообще выглядело, что им реально не очень удобно и они хотели бы помогать, а не блокировать.
злых и агрессивных не видел.
фоткаются охотно
Имхо с ними нужно разговаривать и объяснять», — отметил Малюська.
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