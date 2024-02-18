Социальная сеть Reddit станет тренажером для компаний искусственного интеллекта, — СМИ

Модели искусственного интеллекта неназванной компании по искусственному интеллекту будут тренироваться на базе социальной сети Reddit. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что сумма сделки составляет 60 млн. долларов.
Издание пишет, что в прошлом году доход Reddit превысил 800 млн долларов, что примерно на 20% больше, чем в 2022 году. Возможность получить прибыль от охватившей корпоративный мир ИИ может помочь Reddit использовать энтузиазм инвесторов относительно технологии.
ШИ-компании, которым требуются данные для обучения своих программ, заключают соглашения о лицензировании данных с контент-провайдерами, стремящимися получить новые источники дохода.
К примеру, OpenAI, стоящая за инструментом генерации текста ChatGPT, также ведет переговоры с издателями, включая CNN, Fox Corp. и Time, о лицензировании их работ, чтобы предоставлять своим ШИ-ботам данные, которые сделают их результаты более точными, релевантными и актуальными.
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