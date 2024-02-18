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Социальная сеть Reddit станет тренажером для компаний искусственного интеллекта, — СМИ

21:42, 18 февраля 2024
ШИ-компании, которым требуются данные для обучения своих программ, заключают соглашения о лицензировании данных с контент-провайдерами, стремящимися получить новые источники дохода.
Социальная сеть Reddit станет тренажером для компаний искусственного интеллекта, — СМИ
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Модели искусственного интеллекта неназванной компании по искусственному интеллекту будут тренироваться на базе социальной сети Reddit. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сумма сделки составляет 60 млн. долларов.

Издание пишет, что в прошлом году доход Reddit превысил 800 млн долларов, что примерно на 20% больше, чем в 2022 году. Возможность получить прибыль от охватившей корпоративный мир ИИ может помочь Reddit использовать энтузиазм инвесторов относительно технологии.

ШИ-компании, которым требуются данные для обучения своих программ, заключают соглашения о лицензировании данных с контент-провайдерами, стремящимися получить новые источники дохода.

К примеру, OpenAI, стоящая за инструментом генерации текста ChatGPT, также ведет переговоры с издателями, включая CNN, Fox Corp. и Time, о лицензировании их работ, чтобы предоставлять своим ШИ-ботам данные, которые сделают их результаты более точными, релевантными и актуальными.

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