В Telegram произошел масштабный сбой: что известно

Пользователи не могут отправлять сообщения и не загружаются группы и чаты.

В воскресенье, 18 февраля, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с приложением и соединение с сервером.

Пока не удается отправить сообщение и не загружаются группы и чаты.

Как сообщает Downdetector, 58% пользователей жалуются на проблемы с приложением, 36% – на соединение с сервером, а 6% – на проблемы с сайтом.

Ранее в разведке заявили, что мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

Добавим, Алексей Данилов высказался о возможном запрете мессенджера Telegram.

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