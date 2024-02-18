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В Конотопе разоблачили хранителя наркотиков и оружия

15:37, 18 февраля 2024
Полиция в Конотопе изъяла наркотики и арсенал оружия у жителя.
В Конотопе разоблачили хранителя наркотиков и оружия
Источник фото: полиция Сумской области
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В Конотопе правоохранители разоблачили дело в отношении мужчины, который хранил наркотики и оружие, сообщает полиция Сумской области.

По оперативной информации, полученной в начале февраля 2024 года, работники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции начали проверку в отношении местного жителя, который подозревался в хранении наркотических веществ. В ходе санкционированного обыска по месту жительства 45-летнего мужчины было обнаружено порошкообразное вещество и таблетки, похожие на наркотики, а также пистолет, автомат, более 250 патронов и гранату. Все обнаруженные предметы были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Правоохранители начали уголовное производство согласно ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины (Незаконное хранение оружия и боеприпасов). По указанным статьям правонарушителю грозит лишение свободы до 7 лет. Следствие по этому делу продолжается.

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