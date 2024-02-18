Алексея Навального планировали обменять на убийцу бывшего чеченского командира в Берлине.

Источник фото: Bild

Алексей Навальный, который находился в колонии, умер незадолго до запланированного обмена. Распространители подозревают, что возможным обменом мог стать россиянин Вадим Красиков, убийца бывшего чеченского командира в парке Тиргартен в Берлине. Российский диктатор путин лично упоминал о возможном обмене в собеседовании с американским журналистом Такером Карлсоном.

По сообщению Bild, переговоры по этому обмену действительно велись, и в них участвовали представители россии, США и Германии.

Бывший руководитель фонда Фридриха Науманна в москве Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен, высказал мнение, что смерть Навального свидетельствует о нестабильности системы Путина. Это свидетельство того, что кремль опасается перед оппозицией в россии.

Западные эксперты считают, что Навальный на первый взгляд не представляет угрозы для Путина на предстоящих выборах, но появились сообщения о возможной сделке по обмену, которая включала бы освобождение американского журналиста Эвана Гершковича и самого Навального. Однако Кремль, по информации издания, мог иметь собственные планы и не желал проводить обмен.

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