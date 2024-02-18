Олексія Навального планували обміняти на вбивцю колишнього чеченського командира у Берліні.

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Олексій Навальний, який перебував у колонії, помер незадовго до запланованого обміну. Поширювачі підозрюють, що можливим обміном міг стати росіянин Вадим Красіков, вбивця колишнього чеченського командира у парку Тіргартен у Берліні. Російський диктатор путін особисто згадував про можливий обмін у співбесіді з американським журналістом Такером Карлсоном.

За повідомленням Bild, переговори щодо цього обміну дійсно велися, і в них брали участь представники росії, США та Німеччини.

Колишній керівник фонду Фрідріха Науманна в москві Юліус фон Фрайтаг-Лорінгхофен, висловив думку, що смерть Навального свідчить про нестабільність системи Путіна. Це свідчення того, що Кремль перебоює перед опозицією в росії.

Західні експерти вважають, що Навальний на перший погляд не становить загрози для Путіна на майбутніх виборах, але з'явилися повідомлення про можливу угоду щодо обміну, яка включала б звільнення американського журналіста Евана Гершковича та самого Навального. Однак Кремль, за інформацією видання, міг мати власні плани і не бажав проводити обмін.

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