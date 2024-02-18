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  1. В Україні

Німеччина зібрала більше 500 свідчень про воєнні злочини росії в Україні

15:55, 18 лютого 2024
Німеччина активізує розслідування проти рф за воєнними злочинами в Донецьку.
Німеччина зібрала більше 500 свідчень про воєнні злочини росії в Україні
Джерело фото: slovoidilo
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Відомості про понад 500 свідчень та опитування понад 160 свідків щодо воєнних злочинів російської федерації проти України були оприлюднені міністром юстиції Німеччини Марко Бушманом, повідомляє DW. Він наголосив на важливості збору доказів та закликав всіх постраждалих і свідків поділитися своїми враженнями з правоохоронними органами.

Бушман зазначив, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора Кремля володимира путіна, і це підкреслює необхідність продовження збору доказів. Він закликав громадян тримати будь-які фото чи відео, які можуть стати важливими для розслідування, і підкреслив, що видалення таких матеріалів допомагає воєнним злочинцям.

Згідно з повідомленням, наступного тижня у Міністерстві юстиції Німеччини запланована конференція з питань міжнародного права, де буде обговорюватися зростання кількості ударів дронів рф по цивільних об'єктах в Україні.

Міністр також заявив про наміри розширити співпрацю з Україною, Польщею та США, особливо враховуючи важливу роль нового уряду у Варшаві в розслідуванні, оскільки Польща межує з Україною та прийняла мільйони українських біженців.

Бушман висловив надію, що володимир путін буде притягнутий до відповідальності перед судом: «Якщо хтось віддає розпорядження цілеспрямовано порушувати міжнародне право, він потенційно воєнний злочинець».

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