Германия собрала более 500 свидетельств о военных преступлениях россии в Украине

Германия активизирует расследование против рф по военным преступлениям в Донецке.

Источник фото: slovoidilo

Сведения о более 500 показаний и опрос более 160 свидетелей относительно военных преступлений российской федерации против Украины были обнародованы министром юстиции Германии Марко Бушманом, сообщает DW. Он отметил важность сбора доказательств и призвал всех пострадавших и свидетелей поделиться своими впечатлениями с правоохранительными органами.

Бушман отметил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора Кремля владимира путина, и это подчеркивает необходимость продолжения сбора доказательств. Он призвал граждан держать любые фото или видео, которые могут стать важными для расследования, и подчеркнул, что удаление таких материалов помогает военным преступникам.

Согласно сообщению, на следующей неделе в Министерстве юстиции Германии запланирована конференция по вопросам международного права, где будет обсуждаться рост количества ударов дронов рф по гражданским объектам в Украине.

Министр также заявил о намерениях расширить сотрудничество с Украиной, Польшей и США, особенно учитывая важную роль нового правительства в Варшаве в расследовании, поскольку Польша граничит с Украиной и приняла миллионы украинских беженцев.

Бушман выразил надежду, что владимир путин будет привлечен к ответственности перед судом: "Если кто-то отдает распоряжение целенаправленно нарушать международное право, он потенциально военный преступник".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.