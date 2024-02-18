Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Центральная ВЛК при рассмотрении жалобы на решение ВЛК свое заключение должна оформлять не письмом, а мотивированным постановлением с изложением всех обстоятельств и аргументов – решение суда

Центральная военно-врачебная комиссия считала, что может отвечать на жалобы о пересмотре постановлений военно-врачебных комиссий по закону об обращении граждан, а не пересматривать постановление по существу, - что решил суд.

Государственная служба должна быть готова к конкуренции с бизнесом – НАДС

Во власти продолжают размышлять, как мотивировать и удерживать молодых специалистов на публичной службе.

БП ВС: Цена за единицу товара не может быть увеличена более чем на 10% от той цены товара, которая была определена сторонами в договоре по результатам процедуры закупки

Стороны могут неоднократно изменять цену товара в сторону увеличения при наличии условий, установленных ГК и законом о публичных закупках, однако общее увеличение такой цены не должно превышать 10% той цены товара, которая была определена сторонами при заключении договора по результатам процедуры закупки, - Большая Палата ВС.

Экс-глава Управления внутреннего контроля НАПК Роман Норец во время собеседования на председателя НАПК раскритиковал аудит НАПК и кадровую политику руководства НАПК

После работы в СБУ Роман Норец возглавлял Управление внутреннего контроля НАПК, на которое Александр Новиков возложил задание проверок деклараций работников СБУ, а после увольнения снова вернулся в СБУ.

Замруководителя аппарата НАПК Александр Стародубцев во время конкурса на голову объяснил, как получил средства за тренинг для депутатов в Трускавце

Также Конкурсную комиссию заинтересовало проживание дочери и сына Александра Стародубцева в Голландии и истории с взысканием долгов братом кандидата на главу НАПК.

  1. В Украине

Германия собрала более 500 свидетельств о военных преступлениях россии в Украине

15:55, 18 февраля 2024
Германия активизирует расследование против рф по военным преступлениям в Донецке.
Германия собрала более 500 свидетельств о военных преступлениях россии в Украине
Источник фото: slovoidilo
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сведения о более 500 показаний и опрос более 160 свидетелей относительно военных преступлений российской федерации против Украины были обнародованы министром юстиции Германии Марко Бушманом, сообщает DW. Он отметил важность сбора доказательств и призвал всех пострадавших и свидетелей поделиться своими впечатлениями с правоохранительными органами.

Бушман отметил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора Кремля владимира путина, и это подчеркивает необходимость продолжения сбора доказательств. Он призвал граждан держать любые фото или видео, которые могут стать важными для расследования, и подчеркнул, что удаление таких материалов помогает военным преступникам.

Согласно сообщению, на следующей неделе в Министерстве юстиции Германии запланирована конференция по вопросам международного права, где будет обсуждаться рост количества ударов дронов рф по гражданским объектам в Украине.

Министр также заявил о намерениях расширить сотрудничество с Украиной, Польшей и США, особенно учитывая важную роль нового правительства в Варшаве в расследовании, поскольку Польша граничит с Украиной и приняла миллионы украинских беженцев.

Бушман выразил надежду, что владимир путин будет привлечен к ответственности перед судом: "Если кто-то отдает распоряжение целенаправленно нарушать международное право, он потенциально военный преступник".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області