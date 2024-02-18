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  1. В мире

Разведка Британии раскрыла возможную причину отставки русского адмирала Соколова

13:48, 18 февраля 2024
Разведка заявляет, что отставка командующего Черноморского флота рф связана с ударом Украины.
Разведка Британии раскрыла возможную причину отставки русского адмирала Соколова
Источник фото: podrobnosti.ua
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Разведка Министерства обороны Великобритании отметила, что отставка командующего Черноморского флота российской федерации, адмирала Соколова, может быть связана со значительными потерями кораблей флота, однако не предоставила подтверждения относительно статуса жизни адмирала.

Согласно обзору, обнародованному 18 февраля, решение об отставке Соколова в рф, очевидно, связано с успехами Украины в нанесении потерь Черноморского флота рф, последним из которых было поражение ВДК "Цезарь Куников".

Разведка не получила подтверждения от российского Министерства обороны, но считается, что Соколова временно заменил в должности его бывший заместитель, вице-адмирал Сергей Пинчук, до проведения внутреннего расследования по потопленному 15 февраля десантному кораблю "Цезарь Куников".

В документе не было указано, имеет ли разведка уверенность в том, что Соколов остается живым, несмотря на его отсутствие в средствах массовой информации после украинского удара по штаб-квартире Черноморского флота рф в Севастополе и слухов о его гибели.

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