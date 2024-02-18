Розвідка Британії розкрила можливу причину відставки російського адмірала Соколова

Розвідка заявляє, що відставка командувача Чорноморського флоту рф пов'язана з ударом України.

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Розвідка Міністерства оборони Великої Британії зазначила, що відставка командувача Чорноморського флоту російської федерації, адмірала Соколова, може бути пов'язана зі значними втратами кораблів флоту, проте не надала підтвердження щодо статусу життя адмірала.

Згідно з оглядом, оприлюдненим 18 лютого, рішення про відставку Соколова в рф, очевидно, пов'язане з успіхами України у завданні втрат Чорноморського флоту рф, останнім з яких було ураження ВДК "Цезар Куніков".

Розвідка не отримала підтвердження від російського Міністерства оборони, але вважається, що Соколова тимчасово замінив на посаді його колишній заступник, віцеадмірал Сергєй Пінчук, до проведення внутрішнього розслідування щодо потопленого 15 лютого десантного корабля "Цезар Куніков".

У документі не було вказано, чи має розвідка впевненість у тому, що Соколов залишається живим, незважаючи на його відсутність у засобах масової інформації після українського удару по штаб-квартирі Чорноморського флоту РФ у Севастополі та чуток про його загибель.

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