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Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

Керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, як чотири рази виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення

За словами Віктора Павлущика, для виїзду за кордон працівнику НАБУ, ДБР чи БЕБ достатньо лише посвідчення.

Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів, чому вирішив поручитися у ВАКС за підозрювану сестру: співбесіди на голову НАЗК

Конкурсна комісія поцікавилася у керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, чи не вбачає він конфлікту інтересів у тому, що хотів виступити поручителем власної сестри, справу якої вело НАБУ, та у тому, що його дружина працювала у холдингу «1+1» .

  1. У світі

Розвідка Британії розкрила можливу причину відставки російського адмірала Соколова

13:48, 18 лютого 2024
Розвідка заявляє, що відставка командувача Чорноморського флоту рф пов'язана з ударом України.
Розвідка Британії розкрила можливу причину відставки російського адмірала Соколова
Джерело фото: podrobnosti.ua
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Розвідка Міністерства оборони Великої Британії зазначила, що відставка командувача Чорноморського флоту російської федерації, адмірала Соколова, може бути пов'язана зі значними втратами кораблів флоту, проте не надала підтвердження щодо статусу життя адмірала.

Згідно з оглядом, оприлюдненим 18 лютого, рішення про відставку Соколова в рф, очевидно, пов'язане з успіхами України у завданні втрат Чорноморського флоту рф, останнім з яких було ураження ВДК "Цезар Куніков".

Розвідка не отримала підтвердження від російського Міністерства оборони, але вважається, що Соколова тимчасово замінив на посаді його колишній заступник, віцеадмірал Сергєй Пінчук, до проведення внутрішнього розслідування щодо потопленого 15 лютого десантного корабля "Цезар Куніков".

У документі не було вказано, чи має розвідка впевненість у тому, що Соколов залишається живим, незважаючи на його відсутність у засобах масової інформації після українського удару по штаб-квартирі Чорноморського флоту РФ у Севастополі та чуток про його загибель.

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