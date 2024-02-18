У Конотопі викрили зберігача наркотиків та зброї

Поліція у Конотопі вилучила наркотики та арсенал зброї у мешканця.

Джерело фото: поліція Сумської області

У Конотопі правоохоронці викрили справу щодо чоловіка, який зберігав наркотики та зброю, повідомляє поліція Сумської області.

За оперативною інформацією, отриманою на початку лютого 2024 року, працівники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції розпочали перевірку щодо місцевого мешканця, який підозрювався у зберіганні наркотичних речовин. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання 45-річного чоловіка було виявлено порошкоподібну речовину та пігулки, схожі на наркотики, а також пістолет, автомат, більше 250 патронів та гранату. Всі виявлені предмети були вилучені і направлені на експертне дослідження.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження згідно з ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України (Незаконне зберігання зброї та бойових припасів). За вказаними статтями правопорушнику загрожує позбавлення волі до 7 років. Слідство у цій справі триває.

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