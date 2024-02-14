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  1. В Україні

Telegram загрожує безпеці України, – заявили у розвідці

17:33, 14 лютого 2024
В ГУР зазначили, що мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи.
Telegram загрожує безпеці України, – заявили у розвідці
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Месенджер Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає «Укрінформ».

«Що стосується Telegram, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи.

Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться», — зазначив Юсов.

За словами представника розвідки, Україна вибудовує зараз комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.

«З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Телеграмом виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато», — зауважив Андрій Юсов.

Раніше Олексій Данілов висловився про можливу заборону месенджера Telegram.

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