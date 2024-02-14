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Уряд дозволив Міноборони делегувати іншим державним замовникам у сфері оборони здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення

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Уряд дозволив Міноборони делегувати іншим державним замовникам у сфері оборони здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення

17:27, 14 лютого 2024
За словами представника Уряду в парламенті, це зроблено для прискорення процедур.
Уряд дозволив Міноборони делегувати іншим державним замовникам у сфері оборони здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення
Джерело фото: armyinform.com.ua
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Кабмін постановою від 13 лютого №160 дозволив Міноборони делегувати іншим державним замовникам у сфері оборони здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Як зазначив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук такий дозвіл надано з метою прискорення постачання озброєння, військової техніки, засобів та обладнання, для забезпечення першочергових потреб складових сил безпеки і оборони.

Міністерство оборони зможе приймати рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» іншим державним замовникам у сфері оборони, визначеним абзацом 4 пункту 2 постанови КМУ від 3.03.2021 №363 «Питання оборонних закупівель» в частині здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за згодою та в обсягах видатків, погоджених Кабміном.

Державні замовники у сфері оборони, яким Міністерством оборони делеговано повноваження, визначаються розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за бюджетною програмою КПКВК 2101150 «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» та включаються до мережі розпорядників коштів державного бюджету Міністерства оборони.

Автор: Наталя Мамченко

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